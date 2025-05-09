Сосредоточились на дальнейших дипломатических усилиях для длительного мира: Сибига во Львове встретился с главой МИД Британии

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. Дипломаты сосредоточились на дальнейших дипломатических усилиях и мерах, направленных на достижение справедливого и прочного мира для Украины, передает УНН.

Рад был встретиться во Львове с моим британским коллегой и другом Дэвидом Лэмми. Я благодарен за сегодняшнее объявление Великобританией крупнейшего пакета санкций против теневого флота россии. Усиление давления и санкций на россию является ключевым в повышении цены войны для агрессора - написал Сибига.

Глава МИД Украины проинформировал о текущей ситуации на поле боя и постоянных нарушениях россией режима прекращения огня.

Мы сосредоточились на дальнейших дипломатических усилиях и мерах, направленных на достижение справедливого и прочного мира для Украины и всей Европы – резюмировал глава МИД Украины.

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