Сосредоточились на дальнейших дипломатических усилиях для длительного мира: Сибига во Львове встретился с главой МИД Британии
Киев • УНН
Министры иностранных дел Украины и Британии обсудили дипломатические усилия для справедливого мира. Британия ранее объявила о санкциях против теневого флота россии.
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. Дипломаты сосредоточились на дальнейших дипломатических усилиях и мерах, направленных на достижение справедливого и прочного мира для Украины, передает УНН.
Рад был встретиться во Львове с моим британским коллегой и другом Дэвидом Лэмми. Я благодарен за сегодняшнее объявление Великобританией крупнейшего пакета санкций против теневого флота россии. Усиление давления и санкций на россию является ключевым в повышении цены войны для агрессора
Глава МИД Украины проинформировал о текущей ситуации на поле боя и постоянных нарушениях россией режима прекращения огня.
Мы сосредоточились на дальнейших дипломатических усилиях и мерах, направленных на достижение справедливого и прочного мира для Украины и всей Европы
"Безопасность дома. Сила за границей": премьер Британии Стармер ввел масштабные санкции против "теневого флота" рф09.05.25, 11:25 • 3348 просмотров