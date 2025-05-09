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Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта
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Зосередилися на подальших дипломатичних зусиллях для тривалого миру: Сибіга у Львові зустрівся із главою МЗС Британії

Київ • УНН

 • 2142 перегляди

Міністри закордонних справ України та Британії обговорили дипломатичні зусилля для справедливого миру. Британія раніше оголосила про санкції проти тіньового флоту росії.

Зосередилися на подальших дипломатичних зусиллях для тривалого миру: Сибіга у Львові зустрівся із главою МЗС Британії

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з главою МЗС Великої Британії Девідом Ламмі. Дипломати зосередилися на подальших дипломатичних зусиллях та заходах, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру для України, передає УНН.

Радий був зустрітися у Львові з моїм британським колегою та другом Девідом Ламмі. Я вдячний за сьогоднішнє оголошення Великою Британією найбільшого пакету санкцій проти тіньового флоту росії. Посилення тиску та санкцій на росію є ключовим у підвищенні ціни війни для агресора 

- написав Сибіга.

Глава МЗС України поінформував про поточну ситуацію на полі бою та постійні порушення росією режиму припинення вогню.

Ми зосередилися на подальших дипломатичних зусиллях та заходах, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи 

– резюмував глава МЗС України.

"Безпека вдома. Сила за кордоном": прем'єр Британії Стармер запровадив масштабні санкції проти "тіньового флоту" рф09.05.25, 11:25 • 3350 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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