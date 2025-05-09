Зосередилися на подальших дипломатичних зусиллях для тривалого миру: Сибіга у Львові зустрівся із главою МЗС Британії
Київ • УНН
Міністри закордонних справ України та Британії обговорили дипломатичні зусилля для справедливого миру. Британія раніше оголосила про санкції проти тіньового флоту росії.
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з главою МЗС Великої Британії Девідом Ламмі. Дипломати зосередилися на подальших дипломатичних зусиллях та заходах, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру для України, передає УНН.
Радий був зустрітися у Львові з моїм британським колегою та другом Девідом Ламмі. Я вдячний за сьогоднішнє оголошення Великою Британією найбільшого пакету санкцій проти тіньового флоту росії. Посилення тиску та санкцій на росію є ключовим у підвищенні ціни війни для агресора
Глава МЗС України поінформував про поточну ситуацію на полі бою та постійні порушення росією режиму припинення вогню.
Ми зосередилися на подальших дипломатичних зусиллях та заходах, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи
"Безпека вдома. Сила за кордоном": прем'єр Британії Стармер запровадив масштабні санкції проти "тіньового флоту" рф09.05.25, 11:25 • 3350 переглядiв