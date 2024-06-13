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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист

Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 08:34  •  5355 просмотра

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Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов, считает юрист.

Посты главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева, в которых он критикует решения судов и призывает общественность их не воспринимать и давить на судей, можно рассматривать как вмешательство в деятельность судебных органов. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат Приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Лихачев.

Ранее Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетьманцева и попытке нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность.

"Это можно рассматривать как вмешательство в деятельность судебных органов. Во-первых, со стороны судьи есть смысл обращаться в ВСП о том, что есть определенное вмешательство в его работу, более того - это можно рассматривать как угрозы. О совершении возможного уголовного преступления в отношении него (судьи - ред.)", - отметил Лихачев.

В то же время он добавил, что в случае с Гетманцевым может быть большая ответственность, потому что он является народным депутатом и его сообщение - это "публичный призыв определенный".

"Здесь надо детально текст рассматривать, и скорее всего здесь будет лингвистическая экспертиза, содержали ли эти фразы какие-то призывы, а не оценочные понятия. Потому что довольно часто во избежание ответственности пишут, скажем так, завуалированными оценочными понятиями, для того, чтобы нельзя было привлечь к ответственности", - добавил Лихачев.

Кроме того, он отметил, что правоохранители могут открыть уголовное производство самостоятельно, даже не дожидаясь обращений судей, на который мог давить Гетманцев. "По закону одним из источников информации, из которой правоохранители получают информацию и должны начать уголовное производство, являются в том числе соцсети, журналистские статьи и тому подобное. Часто же полиция, например, пишет: "после мониторинга СМИ было установлено то и то" и после этого было возбуждено уголовное производство", - пояснил юрист.

Лихачев напомнил, что есть статья 376 УКУ, которая предусматривает ответственность за вмешательство в деятельность судебных органов.

Напомним

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский отметил, что такими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко отметил, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи, определяя, какое решение Фемиды будет законным в уголовном производстве по нелегальному табаку.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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