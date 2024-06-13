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Дописи Гетманцева про рішення суддів можна сприймати як втручання в діяльність судових органів - юрист

Дописи Гетманцева про рішення суддів можна сприймати як втручання в діяльність судових органів - юрист

Київ • УНН

 • 100635 перегляди

Дописи Гетманцева про рішення суддів можна сприймати як втручання в діяльність судових органів, вважає юрист.

Дописи голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева, у яких він критикує рішення судів та закликає громадськість їх не сприймати і тиснути на суддів, можна розглядати як втручання в діяльність судових органів. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат Приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов.

Раніше Гетманцев опублікував у Telegram-каналі кілька дописів, у яких закликав громадськість до тиску на суд та відверто критикував рішення суддів. Суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу Генерального прокурора із заявою про тиск з боку Гетманцева і намагання нардепа впливати на рішення суду і втручатись у його діяльність.

"Це можна розглядати як втручання у діяльність судових органів. По-перше, з боку судді є сенс звертатися в ВРП про те, що є певне втручання в його роботу, більше того – це можна розглядати як погрози. Про вчинення можливого кримінального правопорушення щодо нього (судді – ред.)", - зазначив Лихачов.

Водночас він додав, що у випадку з Гетманцевим може бути більша відповідальність, бо він є народним депутатом і його допис – це "публічний заклик певний".

"Тут треба детально текст розглядати, і скоріш за все тут буде лінгвістична експертиза, чи містили ці фрази якісь заклики, а не оціночні поняття. Бо досить часто з метою уникнення відповідальності пишуть, скажімо так, завуальованими оціночними поняттями, для того, щоб не можна було притягнути до відповідальності", - додав Лихачов.

Окрім того, він зазначив, що правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження самостійно, навіть не чекаючи звернень суддів, на який міг тиснути Гетманцев. "По закону одним з джерел інформації, з якої правоохоронці отримують інформацію і повинні розпочати кримінальне провадження, є в тому числі соцмережі, журналістські статті тощо. Часто ж поліція, наприклад, пише: "після моніторингу ЗМІ було встановлено те і те" і після цього було порушене кримінальне провадження", - пояснив юрист.

Лихачов нагадав, що є стаття 376 ККУ, яка передбачає відповідальність за втручання в діяльність судових органів.

Нагадаємо

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що такими закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Адвокат Дмитро Касьяненко зазначив, що допис Гетманцева може бути розцінений як тиск на суддю та вплив на його рішення. Юрист Сергій Лисенко зазначив, що Гетманцев через соцмережі намагається впливати на суд через громадську думку і перебирає на себе роль судді, визначаючи, яке рішення Феміди буди законним у кримінальному провадженні щодо нелегального тютюну.

Лілія Подоляк

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