"Сон смешного человека": на Красной площади голый мужчина устроил перформанс
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. На Красной площади в Москве задержали мужчину, который в голом виде проводил перформанс "Сон смешного человека". Об этом сообщает ОВД-Инфо, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что мужчину задержали и отвезли в полицейский участок.
По информации СМИ, он проводил перформанс в рамках "очень свободной" интерпретации рассказа Федора Достоевского, желая продемонстрировать противостояние человека, как части природы, и государства.
"Россия - страна искаженная, людям приходится постоянно сжиматся - в метро, на работе и даже дома. Своим перфомансом я хотел показать открытого и счастливого человека, который попадает на планету забытых и разочарованных в жизни людей", - прокомментировал задержанный впоследствии.
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