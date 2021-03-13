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Голий протест: актриса роздяглася на сцені під час вручення премії "Сезар"

Київ • УНН

 • 82091 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. 57-річна французька актриса Корін Масьеро роздяглася на сцені під час вручення нагород кінопремії "Сезар" на знак протесту проти закриття в зв'язку з пандемією установ культури у Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на rtl.fr.

Деталі

Масьеро вийшла на сцену вручати премію в номінації "кращі костюми". Вона була одягнена в костюм осла, на її обличчя була нанесена червона фарба. Актриса висловилася на підтримку артистів, які проводять безстрокову акцію, "окуповувавши" театр "Одеон" в Парижі, і вимагають відкриття культурних установ.

Знявши з себе костюм осла, на Масьеро залишилась червона сукня, але слідом актриса буквально шокувала зал, коли в кінці свого скетчу роздяглася догола. Зал сприйняв це неоднозначно: хтось зустрів це оплесками, хтось прикрив очі рукою.

"Зараз ми такі - абсолютні голі", - сказала вона, маючи на увазі стан культури. На грудях Масьеро був напис: No culture, no future ("Немає культури - немає майбутнього"), на спині - "Поверни нам мистецтво, Жан".

Додамо

Французька Академія мистецтв і технологій кінематографу оголосила номінантів премії "Сезар".

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