Голый протест: актриса разделась на сцене во время вручения премии "Сезар"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. 57-летняя французская актриса Корин Масьеро разделась на сцене во время вручения наград кинопремии "Сезар" в знак протеста против закрытия в связи с пандемией учреждений культуры во Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на rtl.fr.
Детали
Масьеро вышла на сцену вручать премию в номинации "лучшие костюмы". Она была одета в костюме осла, на ее лица была нанесена красная краска. Актриса высказалась в поддержку артистов, которые проводят бессрочную акцию, "оккупируя" театр "Одеон" в Париже, и требуют открытия культурных учреждений.
Сняв с себя костюм осла, на Масьеро осталась красное платье, но вслед актриса буквально шокировала зал, когда в конце своего скетча разделась догола. Зал воспринял это неоднозначно: кто-то встретил это аплодисментами, кто-то прикрыл глаза рукой.
"Сейчас мы такие - абсолютные голые", - сказала она. На груди Масьеро была надпись: No culture, no future ( "Нет культуры - нет будущего"), на спине - "Верни нам искусство, Жан".
Добавим
Французская Академия искусств и технологий кинематографа объявила номинантов премии "Сезар".