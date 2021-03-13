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Голый протест: актриса разделась на сцене во время вручения премии "Сезар"

Голый протест: актриса разделась на сцене во время вручения премии "Сезар"

Киев  •  УНН

 • 82086 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. 57-летняя французская актриса Корин Масьеро разделась на сцене во время вручения наград кинопремии "Сезар" в знак протеста против закрытия в связи с пандемией учреждений культуры во Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на rtl.fr.

Детали

Масьеро вышла на сцену вручать премию в номинации "лучшие костюмы". Она была одета в костюме осла, на ее лица была нанесена красная краска. Актриса высказалась в поддержку артистов, которые проводят бессрочную акцию, "оккупируя" театр "Одеон" в Париже, и требуют открытия культурных учреждений.

Сняв с себя костюм осла, на Масьеро осталась красное платье, но вслед актриса буквально шокировала зал, когда в конце своего скетча разделась догола. Зал воспринял это неоднозначно: кто-то встретил это аплодисментами, кто-то прикрыл глаза рукой.

"Сейчас мы такие - абсолютные голые", - сказала она. На груди Масьеро была надпись: No culture, no future ( "Нет культуры - нет будущего"), на спине - "Верни нам искусство, Жан".

Добавим

Французская Академия искусств и технологий кинематографа объявила номинантов премии "Сезар".

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