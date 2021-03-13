"Сон смішної людини": на Красній площі голий чоловік влаштував перформанс
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На Красній площі в Москві, затримали чоловіка, який в голому вигляді проводив перформанс "Сон смішної людини". Про це повідомляє ОВД-Інфо, пише УНН.
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Повідомляється, що чоловіка затримали і відвезли в поліцейський участок.
За інформаціє змі, він проводив перформанс в рамках "дуже вільної" інтерпретації розповіді Федора Достоєвського, бажаючи продемонструвати протистояння людини, як частини природи, і держави.
"Росія - країна перекручена, людям доводиться постійно стискатися - в метро, на роботі і навіть вдома. Своїм перфомансом я хотів показати відкриту і щасливу людину, яка потрапляє на планету забутих і розчарованих в житті людей", - прокоментував затриманий згодом.
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