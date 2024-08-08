Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Несмотря на то, что в Украине прекратились отключения света, к которым привели массированные вражеские удары по объектам энергетики, прогнозы на грядущую зиму остаются нерадужными. Защита таких объектов является, безусловно, прерогативой государства. В то же время, многое зависит и от того, насколько оперативно местные власти реагируют на подобные вызовы и мобилизуют усилия для обеспечения энергетической независимости - как критической инфраструктуры, так и домов граждан, пишет УНН.

Эксперты, в частности, отмечают, что ситуация со светом безусловно будет зависеть от погодных условий и прикрытия ключевых энергетических объектов силами ПВО. И хотя отключений света, скорее всего, не избежать, есть основания надеяться, что они будут локальными.

"С учетом тех испытаний, которые уже прошла наша энергосистема в 2022-23 годах и сейчас - весной-начале лета 2024 года, и с учетом того, что все же хоть и очень медленно, но наши партнеры добавили нам средств ПВО, есть осторожно оптимистичный прогноз прохождения зимнего периода. Хотя, отключения света будут вне всяких сомнений. Если сравнить пики потребления, то зимний всегда больше. Поэтому энергосистема будет в дефицитном состоянии, без отключений не обойтись", - такое предположение высказал эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в комментарии УНН.

В то же время, энергетический эксперт Геннадий Рябцев уже сейчас отмечает, при каком дефиците мощности будут применяться отключения электроэнергии.

"Прогнозы достаточно определены: недостаток 4-5 гигаватт мощности означает наличие и действие графиков стабилизационных отключений для трех-четырех очередей в течение отопительного сезона, четыре очереди - когда будет низкая температура, две-три очереди - когда будет температура в районе нуля", - рассказал Геннадий Рябцев эксклюзивном комментарии УНН.

Потребители каждой области, которые не относятся к объектам критической инфраструктуры, разделены на шесть очередей.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" определяет, сколько очередей для компенсации дефицита энергии в системе применять во всех регионах одновременно.

Если поставщик электроэнергии применяет одну очередь графиков отключений - это четыре часа ограничений в сутки, две очереди - до восьми часов ограничений, три очереди - до 12 часов, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Конечно, центральная власть делает все от себя зависящее, чтобы украинцы зимой не сидели по 12 часов без света. Однако, большая ответственность ложится и на плечи органов местного самоуправления.

И в данном случае многое зависит именно от избрания ключевых направлений, распределения имеющихся финансовых ресурсов и привлечения новых.

Понятно, что в тех же областных центрах со значительными бюджетами такие проблемы решать легче. Однако, и в городах с меньшим количеством населения можно отыскивать возможности обеспечения энергетической независимости.

В частности, достаточно эффективно в этом направлении работают в Броварах: как в плане бесперебойного обеспечения электроснабжением как объектов критической инфраструктуры, так и домов жителей города.

В частности, всего лишь за четыре месяца Городскую многопрофильную больницу обустроили солнечной электростанцией.

Проект был реализован при поддержке Благотворительного фонда "RePower Ukraine", международных доноров, Киевской ОВА. Новая солнечная электростанция, в первую очередь, будет обеспечивать потребности реанимационного отделения.

"С момента подписания меморандума до сегодняшнего дня прошло всего на всего четыре месяца. Я благодарен фонду "RePower Ukraine", который за такой короткий период времени организовал проектную документацию и выполнение работ. Эта станция, хоть она небольшого объема, обеспечивает достаточно важное подразделение в больнице: реанимацию", - рассказал УНН мэр Броваров Игорь Сапожко.

Недавно подписан меморандум по обустройству когенерационных установок на пяти объектах критической инфраструктуры, которые будут генерировать тепловую и электрическую энергию для городских котельных.

Не забывают в городе и о безопасности дорожного движения - светофоры в городе постепенно должны стать абсолютно независимыми от центральных источников электроснабжения. Сейчас их обустраивают инверторами и батареями. Работы в первую очередь ведутся на светофорных объектах на наиболее оживленных перекрестках, где всегда много людей и значительный поток автомобилей.

По энергетической независимости квартир людей, потому что в Броварском городском совете постоянно напоминают, что в городе еще с конца 2022 года действует программа компенсаций за приобретение и установку электрогенераторов или других альтернативных источников электроснабжения, и на ее реализацию уже было выделено почти два миллиона гривен.

Собственно, это тот случай, когда, возможно, не имея заоблачных бюджетов, можно принимать участие в привлечении средств международных партнеров, вести предметную работу с жителями многоквартирных домов. И все это ради одной цели - показать врагу, что, несмотря на его ракеты и дроны, Украина будет со светом.

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