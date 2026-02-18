$43.260.09
Сокращение производства или полное закрытие - что ждет малый бизнес летом из-за энергодефицита

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Инвестиции бизнеса в солнечную генерацию частично смягчат риски, но не решат проблемы для крупных потребителей.

Сокращение производства или полное закрытие - что ждет малый бизнес летом из-за энергодефицита

Одним из реалистичных сценариев для малого и среднего бизнеса в Украине летом 2026 года может стать повторение событий 2024-го, когда массированные атаки по энергетической инфраструктуре фактически парализовали работу предпринимателей во многих регионах. Об этом во время дискуссии "Как обстрелы энергосистемы влияют на работу бизнеса?" заявил директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский, передает УНН.

Детали

Эксперт подчеркнул, что сейчас рынок живет в ситуации, где слишком много неизвестных, а потому любые "успокаивающие" прогнозы больше похожи на фантастику, чем реальность.

Никто не знает, что будет летом, но повторение сценария 2024 года, когда летом, собственно, больше всего были энергодефициты по состоянию на то время, а летом 24-го года, и это очень трудно было, в частности, для розничной торговли, где много холодильников для отдельных секторов, повторение этого в худшем варианте из-за разрушения энергосистемы является абсолютно реальным вариантом, одним из реальных сценариев

- отметил Глеб Вышлинский.

По его словам, важно смотреть на лето не как на "легкий сезон" из-за уменьшения потребностей в отоплении, а как на период пиковой нагрузки, когда растет потребление электроэнергии из-за кондиционирования, работы холодильного и торгового оборудования, логистики, производственных процессов и сезонных услуг. Именно поэтому для бизнеса повторение энергодефицитов может иметь не менее болезненные последствия, чем зимние кризисы.

Отдельно Вышлинский обратил внимание на то, что энергетическая ситуация в Украине уже продемонстрировала свою хрупкость в январе и феврале: интенсивные российские удары по объектам электроэнергетики и теплоэнергетики наложились на период аномально холодной погоды. Такое сочетание сразу бьет по нескольким фронтам: растет спрос, падает доступность генерации, усложняется балансировка сети, появляются более жесткие ограничения для потребителей.

И хотя и бизнес, и граждане, как подчеркнул эксперт, уже неоднократно демонстрировали выносливость и способность адаптироваться, у них до сих пор есть большая потребность в материальных ресурсах для поддержания жизнедеятельности. 

Ведь в кризисной ситуации выживает и приспосабливается тот, кто имеет запас прочности: деньги на резервные решения, альтернативные цепи поставок, возможность перенастроить производство или графики работы, а также доступ к кредитованию или донорским программам. Для многих ФЛП и небольших компаний в Украине сейчас это сложнодостижимые решения.

В этом контексте Вышлинский описал базовый сценарий для малого бизнеса летом 2026 года: предприятия со слабой бизнес-моделью могут оказаться перед выбором без оптимистичных вариантов. Часть будет вынуждена идти на "каникулы" в периоды самых жестких ограничений, чтобы не работать в минус, а часть может окончательно остановить деятельность.

Наиболее уязвимыми традиционно остаются сегменты, где стабильное электроснабжение - техническая необходимость. Речь идет о розничной торговле с холодильным оборудованием, заведениях питания, пекарнях, небольших производствах с непрерывными циклами, сфере услуг с привязкой к электроинструменту и ИТ-инфраструктуре.

В то же время эксперт признал: есть факторы, которые могут несколько смягчить риски, по сравнению с 2024 годом. В частности, после тяжелого лета 2024-го многие предприниматели начали инвестировать в собственную энергонезависимость. Чаще всего речь идет о возобновляемых источниках энергии, прежде всего солнечной генерации, иногда в связке с накопителями или гибридными решениями.

Я думаю, что может в этом плане лето быть и легче

- сказал директор ЦЭС.

Но, как уточнил Вышлинский, здесь есть принципиальное неравенство: энергоустойчивость бизнеса в значительной степени зависит от масштаба. Если условный региональный производитель чаев может относительно быстро установить несколько десятков киловатт солнечных панелей, батареи и инверторы, оптимизировать график и "пережить" отключения, то крупные промышленные потребители так не работают. Их потребности измеряются совсем другими объемами, а технологические линии часто нельзя выключить на два часа, не уничтожив продукцию или не поставив под риск оборудование.

Я упомянул о тех вызовах, которые стоят перед крупными потребителями электроэнергии. Наверное, только мы, экономисты о них упоминаем. Потому что генератор ты не прикрутишь к "Криворожстали" (металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" - ред.)

- пояснил эксперт.

Таким образом, бизнес в Украине сейчас снова оказался в неравном положении. Для малых предпринимателей типичный набор решений - это генератор, инвертор, аккумуляторы, солнечные панели, перенос работы на "светлые часы", минимизация потерь от простоя.

Для крупной промышленности вопрос стоит иначе: нужны значительные объемы стабильной генерации, гарантированный доступ к сети, прогнозируемые графики, возможность планировать производство и логистику. Иначе последствия могут проявляться в сокращении смен, "проседании" экспорта, остановке отдельных агрегатов и цепной реакции по смежным секторам.

Напомним

Энергокризис 2025–2026 годов уже заставил украинские компании сокращать производство и пересматривать графики работы. Малый бизнес оказался в наиболее уязвимой позиции, а цены на электроэнергию, по имеющимся оценкам, выросли на 60%.

Александра Василенко

