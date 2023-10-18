Сегодня теряют силу санкции ООН против Ирана в отношении баллистических ракет

Детали

Замглавы МИД Ирана заявил, что с 18 октября, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, все ограничения, которые были наложены на лиц, занимающихся деятельностью связанной с баллистическими ракетами, прекращаются.

Он отметил, что Иран больше не будет подлежать никаким ограничениям в рамках Совета Безопасности ООН. И добавил, что сохранение таких ограничений является явным нарушением резолюции.

Справочная

Согласно положениям резолюции ООН, которая закрепила ядерную сделку 2015 года, санкции наложенные на деятельность Ирана в области баллистических ракет, истекают 18 октября 2023 года.

В 2015 году было подписано ядерное соглашение Ираном и шестью государствами (США, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и россией) с целью ограничить ядерную деятельность Ирана в обмен на смягчение санкций. Однако в 2018 году от сделки отказались США, которые снова ввели санкции против Ирана. Затем Иран сократил свои обязательства по соглашению и увеличил объемы обогащения и запасы урана.

Дополнение

Иран ждёт от США политической готовности для возвращения к переговорам по ядерной сделке.