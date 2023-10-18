Сегодня теряют силу санкции ООН против Ирана в отношении баллистических ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. С сегодняшнего дня санкции ООН, наложенные на иранских физических и юридических лиц в области баллистических ракет, теряют силу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани, сообщает УНН со ссылкой на иранские СМИ.
Детали
Замглавы МИД Ирана заявил, что с 18 октября, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, все ограничения, которые были наложены на лиц, занимающихся деятельностью связанной с баллистическими ракетами, прекращаются.
Он отметил, что Иран больше не будет подлежать никаким ограничениям в рамках Совета Безопасности ООН. И добавил, что сохранение таких ограничений является явным нарушением резолюции.
Справочная
Согласно положениям резолюции ООН, которая закрепила ядерную сделку 2015 года, санкции наложенные на деятельность Ирана в области баллистических ракет, истекают 18 октября 2023 года.
В 2015 году было подписано ядерное соглашение Ираном и шестью государствами (США, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и россией) с целью ограничить ядерную деятельность Ирана в обмен на смягчение санкций. Однако в 2018 году от сделки отказались США, которые снова ввели санкции против Ирана. Затем Иран сократил свои обязательства по соглашению и увеличил объемы обогащения и запасы урана.
Дополнение
Иран ждёт от США политической готовности для возвращения к переговорам по ядерной сделке.