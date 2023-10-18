Сьогодні втрачають чинність санкції ООН проти Ірану щодо балістичних ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Відсьогодні санкції ООН, накладені на іранських фізичних і юридичних осіб в галузі балістичних ракет, втрачають чинність. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану з політичних питань Алі Багері Кані, повідомляє УНН із посиланням на іранські ЗМІ.
Деталі
Заступник голови МЗС Ірану заявив, що з 18 жовтня, відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН, всі обмеження, які були накладені на осіб, які займаються діяльністю пов'язану з балістичними ракетами, припиняються.
Він зазначив, що Іран більше не підлягатиме жодним обмеженням в рамках Ради Безпеки ООН. І додав, що збереження таких обмежень є явним порушенням резолюції.
Довідкова
Згідно з положеннями резолюції ООН, яка закріпила ядерну угоду 2015 року, санкції накладені на діяльність Ірану в галузі балістичних ракет, закінчуються 18 жовтня 2023 року.
В 2015 році була підписана ядерна угода Іраном і шістьма державами (США, Великою Британією, Францією, Німеччиною, Китаєм та росією) з метою обмежити ядерну діяльність Ірану в обмін на пом'якшення санкцій. Однак 2018 року від угоди відмовилися США, які знову ввели санкції проти Ірану. Потім Іран скоротив свої зобов'язання за угодою і збільшив обсяги збагачення та запаси урану.
Доповнення
Іран чекає від США політичної готовності для повернення до переговорів щодо ядерної угоди.