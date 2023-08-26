Іран домовився про пом'якшення санкцій зі США, це дозволить конкурувати з росією на азіатських нафтових ринках — Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Іран та США домовилися про пом'якшення санкцій. Це дозволить Ірану збільшити постачання нафти до Китаю і конкурувати з Росією на азіатських нафтових ринках. Про нову угоду повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Деталі
За даними Bloomberg, це було зроблено для того, щоб утримати зростання цін на паливо в Америці, проте може й позначитися на постачанні російської нафти в Азію, оскільки Іран стане більш активно конкурувати на цьому напрямку з РФ.
За даними джерел видання, Вашингтон зміг домовитися з іранською владою про обмін заарештованими громадянами та уповільнення збагачення урану. У свою чергу США пом'якшили санкції, запроваджені 2018 року адміністрацією Дональда Трампа після розриву «ядерної угоди» та пообіцяли розблокувати іранські активи на суму $6 млрд, які зберігаються у Південній Кореї.
Як наслідок — щоденний експорт іранської нафти до Китаю зріс у середньому до 1,5 млн барелів на добу, що є максимумом з 2018 року.
Як пише Bloomberg, саме це стало однією із причин недавнього зниження цін на нафту.
Доповнення
У свою чергу, постачання російської нафти морем за останній місяць знизилися до 2,84 млн барелів, що на 1,5 млн барелів менше, ніж у середині травня. Загалом її постачання до Азії впали за цей термін на 30%.
Джерела видання говорять про те, що Іран планує наростити видобуток до 3,6 млн барелів на добу. До запровадження санкцій у 2018 році ця країна видобувала 3,8 млн барелів на добу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна розриває з Іраном та Сирією угоди про уникнення подвійного оподаткування