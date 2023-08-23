Україна розриває з Іраном та Сирією угоди про уникнення подвійного оподаткування

Деталі

"Верховна Рада України припинила дію угод між урядом України і урядами Ісламської Республіки Іран та Сирійської Арабської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, припинення дії цих угод сприятиме:



недопущенню поповнення бюджетів Ірану та Сирії як країн, що сприяють російській федерації, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Ірану та Сирії, що здійснюють діяльність в Україні. Після припинення дії угод до всіх доходів резидентів Ірану та Сирії, одержаних з джерел в Україні, буде застосовуватись загальна ставка оподаткування − 15%, встановлена Податковим кодексом України, замість пільгових ставок, встановлених угодами;



недопущенню втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Ірані та Сирії резидентами України, що здійснюють діяльність у цих країнах;



звільнення України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з Іраном та Сирією з податкових питань.



Доповнення

У 2022 році було денонсовано двосторонні угоди про уникнення подвійного оподаткування із російською федерацією та білоруссю.