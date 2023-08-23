Україна розриває з Іраном та Сирією угоди про уникнення подвійного оподаткування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Верховна Рада припинила дію міжурядових угод про уникнення подвійного оподаткування з Іраном і Сирією, скасовуючи пільгові умови оподаткування, повідомили в середу у Міністерстві фінансів, пише УНН.
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"Верховна Рада України припинила дію угод між урядом України і урядами Ісламської Республіки Іран та Сирійської Арабської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, припинення дії цих угод сприятиме:
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- недопущенню поповнення бюджетів Ірану та Сирії як країн, що сприяють російській федерації, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Ірану та Сирії, що здійснюють діяльність в Україні. Після припинення дії угод до всіх доходів резидентів Ірану та Сирії, одержаних з джерел в Україні, буде застосовуватись загальна ставка оподаткування − 15%, встановлена Податковим кодексом України, замість пільгових ставок, встановлених угодами;
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- недопущенню втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Ірані та Сирії резидентами України, що здійснюють діяльність у цих країнах;
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- звільнення України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з Іраном та Сирією з податкових питань.
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Доповнення
У 2022 році було денонсовано двосторонні угоди про уникнення подвійного оподаткування із російською федерацією та білоруссю.