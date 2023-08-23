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Украина разрывает с Ираном и Сирией соглашения об избежании двойного налогообложения

Украина разрывает с Ираном и Сирией соглашения об избежании двойного налогообложения

Киев • УНН

 • 1173704 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Верховная Рада прекратила действие межправительственных соглашений об избежании двойного налогообложения с Ираном и Сирией, отменяя льготные условия налогообложения, сообщили в среду в Министерстве финансов, пишет УНН.

Детали

"Верховная Рада Украины прекратила действие соглашений между правительством Украины и правительствами Исламской Республики Иран и Сирийской Арабской Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прекращение действия этих соглашений будет способствовать:

  • недопущению пополнения бюджетов Ирана и Сирии как стран, способствующих российской федерации, путем предоставления Украиной льготных условий налогообложения для резидентов Ирана и Сирии, осуществляющих деятельность в Украине. После прекращения действия соглашений ко всем доходам резидентов Ирана и Сирии, полученным из источников в Украине, будет применяться общая ставка налогообложения − 15%, установленная Налоговым кодексом Украины, вместо льготных ставок, установленных соглашениями;
  • недопущению потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в Иране и Сирии резидентами Украины, осуществляющими деятельность в этих странах;
  • освобождению Украины от взятых на себя обязательств по обмену информацией с Ираном и Сирией по налоговым вопросам.

Дополнение

В 2022 году были денонсированы двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения с российской федерацией и беларусью.

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