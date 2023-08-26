Иран договорился о смягчении санкций с США, это позволит конкурировать с россией на азиатских нефтяных рынках - Bloomberg

Детали

По данным Bloomberg, это было сделано для того, чтобы удержать рост цен на топливо в Америке, однако может и сказаться на поставках российской нефти в Азию, поскольку Иран станет более активно конкурировать на этом направлении с РФ.

По данным источников издания, Вашингтон смог договориться с иранскими властями об обмене арестованными гражданами и замедлении обогащения урана. В свою очередь США смягчили санкции, введенные в 2018 году администрацией Дональда Трампа после разрыва «ядерной сделки» и пообещали разблокировать иранские активы на сумму $6 млрд, которые хранятся в Южной Корее.

В результате — ежедневный экспорт иранской нефти в Китай вырос в среднем до 1,5 млн баррелей в сутки, что является максимумом с 2018 года.

Как пишет Bloomberg, именно это стало одной из причин недавнего снижения цен на нефть.

Дополнение

В свою очередь, поставки российской нефти морем за последний месяц снизились до 2,84 млн баррелей, что на 1,5 млн баррелей меньше, чем в середине мая. В целом её поставки в Азию упали за этот срок на 30%.

Источники издания говорят о том, что Иран планирует нарастить добычу до 3,6 млн баррелей в сутки. До введения санкций в 2018 году эта страна добывала 3,8 млн баррелей в сутки.

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