С сегодняшнего дня украинцы могут ездить без виз еще в одну страну

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и государством Антигуа и Барбуда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Департамента консульской службы МИД.

Так, согласно договору между правительствами стран, граждане Украины, которые имеют действительные заграничные документы, могут находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию Антигуа и Барбуда без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

"Граждане Украины, которые намерены въехать на территорию государства Антигуа и Барбуды на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки, получают визу в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Антигуа и Барбуда перед въездом на ее территорию. Граждане Украины должны соблюдать законодательство Антигуа и Барбуда в течение срока пребывания на территории этого государства", - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас украинцы могут свободно посещать почти 130 стран мира - без виз, или получая визу на границе.

Украинские Национальные Новости

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