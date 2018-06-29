Від сьогодні українці можуть їздити без віз ще в одну країну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Сьогодні набув чинності безвізовий режим між Україною та державою Антигуа і Барбуда. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Департаменту консульської служби МЗС.
Так, згідно з угодою між урядами країн, громадяни України, які мають дійсні закордонні документи, можуть перебувати, виїжджати та перетинати транзитом територію Антигуа і Барбуда без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.
"Громадяни України, які мають намір в’їхати на територію держави Антигуа і Барбуда на строк, що перевищує 90 днів, незалежно від мети поїздки, отримують візу в найближчому дипломатичному представництві або консульській установі Антигуа і Барбуди перед в’їздом на її територію. Громадяни України повинні дотримуватись законодавства Антигуа і Барбуди протягом строку перебування на території цієї держави", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наразі українці можуть вільно відвідувати майже 130 країн світу – без віз, або отримуючи візу на кордоні.