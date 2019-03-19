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Сегодня ВР продолжит рассмотрение поправок к языковому закону

Киев • УНН

 • 7414 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение поправок к закону о языке (№5670-д). Парламентарии должны рассмотреть еще более 1,5 тысячи поправок к законопроекту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ВРУ.

Сегодня ВР продолжит рассмотрение поправок к языковому закону

На этой неделе парламентарии намерены завершить рассмотрение поправок к закону о языке (№5670-д). Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время согласительного совета в понедельник, 18 марта. По его словам, рассмотрение начнется с 490 поправки.

Напомним, что в течение 12 - 14 марта на пленарных заседаниях народные депутаты Украины рассмотрели 489 из более 2 тысяч поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.

Стоит отметить, что в парламенте предложили рассмотреть все поправки к языковому закону без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника, 19 марта, и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в Совете Европы призвали ВР отложить принятие языкового закона до выборов.

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