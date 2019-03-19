Сьогодні ВР продовжить розгляд поправок до мовного закону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні Верховна Рада України продовжить розгляд поправок до закону про мову (№5670-д). Парламентарі повинні розглянути ще понад 1,5 тисячі поправок до законопроекту. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт ВРУ.
На цьому тижні парламентарі мають намір завершити розгляд поправок до закону про мову (№5670-д). Про це заявив, голова Верховної ради України Андрій Парубій під час погоджувальної ради у понеділок, 18 березня. За його словами, розгляд розпочнеться з 490 поправки.
Нагадаємо, що впродовж 12 - 14 березня на пленарних засіданнях народні депутати України розглянули 489 із понад 2 тисяч поправок до законопроекту про функціонування української мови як державної.
Варто зазначити, що у парламенті запропонували розглянути всі поправки до мовного закону без перерви протягом двох діб – починаючи з ранку вівторка, 19 березня, і закінчуючи фінальним голосуванням у четвер, щоб не залишати цей закон на період після виборів.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у Раді Європи закликали ВР відкласти ухвалення мовного закону до виборів.