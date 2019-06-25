Сегодня отмечают День моряка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. День моряка отмечается ежегодно 25 июня, передает УНН.
Кампания 2019 года - "Я на борту с гендерным равенством", указали в Международной морской организации.
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"В течение 2019 года в морском мире делается сильный акцент на важности и ценности женщин в профессиональных рядах", - добавили в ММО.
Как сообщается, во многом это обусловлено темой Всемирного дня моря (Расширение прав и возможностей женщин в морском сообществе).