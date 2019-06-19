Клімкін: для Росії українські моряки - розмінна монета, тому їх не звільняють
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Росія використовує захоплених в Керченській протоці українських моряків для досягнення своїх цілей на міжнародній арені, в тому числі, в міжнародних суперечках з Україною. Про це він сказав в коментарі Крим.Реаліі, передає УНН.
“Але, розумієте, чому Росія відмовляється виконувати (рішення міжнародного трибуналу із морського права — ред) — ми їй перебили гру. Тобто Росія хотіла хлопців використовувати як розмінну монету. Зараз використовувати їх як важіль. Просто їх на щось розміняти”, — заявив Клімкін.
Міністр нагадав, що є чітке рішення міжнародного суду, за яким Росія повинна звільнити українських моряків. Він сподівається, що при широкій міжнародній підтримці українських моряків вдасться повернути з російського ув’язнення додому.
Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов’язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України.
Після цього, Президент України Володимир Зеленський заявив 25 травня, що виконання Росією наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів “може стати першим сигналом з боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною”.