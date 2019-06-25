Сьогодні відзначають День моряка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. День моряка відзначається щороку 25 червня, передає УНН.
Кампанія 2019 року - "Я на борту з гендерною рівністю", вказали в Міжнародній морській організації.
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"Протягом 2019 року в морському світі робиться сильний акцент на важливості і цінності жінок в професійних лавах", - додали в ММО.
Як повідомляється, багато в чому це обумовлено темою Всесвітнього дня моря (Розширення прав і можливостей жінок в морському співтоваристві).