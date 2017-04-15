Сегодня в Украине значительных осадков не будет

"Температура ночью 2-7 ° тепла, в западных и Житомирской областях на поверхности почвы заморозки 0-5 °, днем ​​9-14 ° тепла, в южной части 13-18 °; в Карпатах ночью и днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла ", - говорится в сообщении.

Ветер в Украине западный, 7-12 м / с.

Как сообщал УНН, в Украине на Пасху ожидается прохладная погода и дождь в большинстве областей.