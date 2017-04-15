Сьогодні в Україні значних опадів не буде

“Температура вночі 2-7° тепла, у західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла, у південній частині 13-18°; в Карпатах вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла,” — йдеться в повідомленні.

Вітер в Україні західний, 7-12 м/с.

Як повідомляв УНН, в Україні на Великдень очікується прохолодна погода та невеликий дощ у більшості областей.