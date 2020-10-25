Сегодня в Украине отмечают День автомобилиста
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. День автомобилиста и дорожника отмечается в Украине ежегодно в последнее воскресенье октября и является профессиональным праздником работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины, передает УНН.
Впервые праздник начали отмечать после Указа Президиума Верховного Совета СССР, который был подписан 1 октября 1980 года. С того момента День работников автомобильного транспорта празднуют в последнее воскресенье октября.
Статус официального профессионального праздника в Украине День автомобилиста получил 13 октября 1993 года, согласно указу президента Украины Леонида Кравчука № 452/93 "О дне автомобилиста и дорожника".
Обычно празднуют День автомобилиста не только профессиональные водители, но и автолюбители.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине пройдут местные выборы. Голосование начнется в восемь утра.