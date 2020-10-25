Сьогодні в Україні відзначають День автомобіліста
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. День автомобіліста та дорожника відзначається в Україні щорічно у останню неділю жовтня і є професійним святом працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства України, передає УНН.
Вперше свято почали відзначати після указу Президії Верховної Ради СРСР, який був підписаний 1 жовтня 1980 року. З того моменту День працівників автомобільного транспорту святкують в останню неділю жовтня.
Статус офіційного професійного свята в Україні День автомобіліста отримав 13 жовтня 1993 року, згідно указу президента України Леоніда Кравчука № 452/93 "Про день автомобіліста і дорожника".
Зазвичай святкують День автомобіліста не тільки професійні шофери, а й автолюбителі.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні пройдуть місцеві вибори. Голосування розпочнеться о восьмій ранку.