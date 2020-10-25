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Сьогодні в Україні відзначають День автомобіліста

Сьогодні в Україні відзначають День автомобіліста

Київ • УНН

 • 48820 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. День автомобіліста та дорожника відзначається в Україні щорічно у останню неділю жовтня і є професійним святом працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства України, передає УНН.

Вперше свято почали відзначати після указу Президії Верховної Ради СРСР, який був підписаний 1 жовтня 1980 року. З того моменту День працівників автомобільного транспорту святкують в останню неділю жовтня.

Статус офіційного професійного свята в Україні День автомобіліста отримав 13 жовтня 1993 року, згідно указу президента України Леоніда Кравчука № 452/93 "Про день автомобіліста і дорожника".

Зазвичай святкують День автомобіліста не тільки професійні шофери, а й автолюбителі.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні пройдуть місцеві вибори. Голосування розпочнеться о восьмій ранку.

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