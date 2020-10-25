Сьогодні в Україні відбудуться місцеві вибори

Голосування розпочнеться на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви. У ЦВК прогнозують, що підрахунок голосів буде тривалим. Загалом на місцевих виборах матимуть право проголосувати 28 млн 622 тис. виборців.

Українці обиратимуть депутатів районних, сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.

У день виборів також відбудеться ініційоване Президентом України Володимиром Зеленським загальнонаціональне опитування, його результат не матиме прямих юридичних наслідків. Українцям запропонують відповісти на п’ять запитань.

Місцеві вибори в Україні вперше пройдуть в умовах пандемії коронавіруса, тому у Міністерстві охорони здоров’я не виключають спалах COVID-19 після голосування.

Як повідомляв УНН, пандемія диктує нові правила поведінки на виборчій дільниці. Так, виборцям рекомендується приходити зі своєю ручкою, обов’язково носити маски, за нехтування останньою̈ рекомендацією загрожує штраф. Окрім того, до людей, які перебувають на самоізоляції з підозрою чи захворюванням на COVID-19, приїжджатиме виїзна виборча комісія.