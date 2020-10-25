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Сегодня в Украине пройдут местные выборы

Сегодня в Украине пройдут местные выборы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня по всей Украине, кроме оккупированных территорий, пройдут местные выборы. Право голосовать имеют более 28 млн украинцев, передает УНН со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Голосование начнется на избирательных участках по всей стране с 8:00 и продлится до 20:00 без перерыва. В ЦИК прогнозируют, что подсчет голосов будет длительным. Всего на местных выборах имеют право проголосовать 28 млн 622 тыс. избирателей.

Украинцы будут выбирать депутатов районных, сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских глав.

В день выборов также состоится инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским общенациональный опрос, его результат не будет иметь прямых юридических последствий. Украинцам предложат ответить на пять вопросов.

Местные выборы в Украине впервые пройдут в условиях пандемии коронавируса, поэтому в Министерстве здравоохранения не исключают вспышку COVID-19 после голосования.

Как сообщал УНН, пандемия диктует новые правила поведения на избирательном участке. Так, избирателям рекомендуется приходить со своей ручкой, обязательно носить маски, пренебрежение последней рекомендацией грозит штрафом. Кроме того, к людям, которые находятся на самоизоляции с подозрением или заболеванием COVID-19, будет приезжать выездная избирательная комиссия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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