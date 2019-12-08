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Сегодня в Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже

Сегодня в Украине объявили траур по погибшим при пожаре в одесском колледже

Киев  •  УНН

 • 112342 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский объявил сегодня, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе из-за пожара, который произошел в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом украинский лидер написал вчера вечером на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе ... мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины”, — заявил Зеленский.

“Жизнь — самое ценное, что есть у каждого из нас. Человеческая жизнь каждого — самое ценное, что есть у страны. Сохранить жизнь — первое и самое главное задание государства. Горько, когда люди погибают на фронте. Но вдвойне хуже, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, в результате чьих-то просчетов или преступной небрежности. Будем молиться за упокой душ погибших. Искать тех, кто пропал без вести, молясь и надеясь найти их живыми. Будем работать, чтобы подобное не повторилось снова”, — добавил глава государства.

“Вечная память погибшим. Вечная память герою-спасателю Сергею Шатохину. Искренние соболезнования родным и близким”, — резюмировал президент Украины.

По состоянию на утро воскресенья пожар в Одессе унесла жизни восьми украинцев. В больнице от полученных во время ликвидации пожара травм скончался спасатель Сергей Шатохин. Судьба еще десяти человек до сих пор неизвестна.

По данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. Полиция две версии пожара в колледже в Одессе — нарушение пожарной безопасности и поджог.

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