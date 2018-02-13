Сегодня в Украине ожидается похолодание
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня погода в Украине обещает быть по-настоящему зимней. В западных областях возможен снег, а на юге и в центре иногда даже выглянет солнце. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, передает УНН.
На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный, умеренный.
Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах 10-15° мороза, днем 1-6° мороза, на Закарпатье 3-5° тепла; в южной части ночью 2-7° мороза, днем около 0°.
В ближайшие дни морозы в Украине усилятся и гололедица также. А уже с 15 февраля следует снова готовиться к потеплению.