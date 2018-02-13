Сегодня в Украине ожидается похолодание

На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, умеренный.

Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах 10-15° мороза, днем ​​1-6° мороза, на Закарпатье 3-5° тепла; в южной части ночью 2-7° мороза, днем ​​около 0°.

В ближайшие дни морозы в Украине усилятся и гололедица также. А уже с 15 февраля следует снова готовиться к потеплению.