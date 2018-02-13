Сьогодні в Україні очікується похолодання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні погода в Україні обіцяє бути по-справжньому зимовою. У західних областях можливий сніг, а на півдні і в центрі подекуди навіть визирне сонце. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру, передає УНН.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-східний, помірний.
Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті 3-5° тепла; у південній частині вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.
Найближчими днями морози в Україні посиляться і ожеледиця також. А вже з 15 лютого варто знову готуватись до потепління.