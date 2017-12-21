Сегодня в Украине ожидается морозная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сегодня в день зимнего солнцестояния в Украине ожидается морозная погода, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В большинстве областей в течение дня ожидается 0-6 градусов мороза, в восточной части и на юге 0-4 градуса тепла. Ночные морозы составят 2-8 градусов, на юге и востоке 0-4 градуса мороза.
На западе и севере ожидается небольшой снег, на остальной территории Украинбез существенных осадков.
На дорогах гололедица.