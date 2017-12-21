Сьогодні в Україні очікується морозна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сьогодні у день зимового сонцестояння в Україні очікується морозна погода, передає УНН з посланням на Український гідрометцентр.
У більшості областей протягом дня очікується 0-6 градусів морозу, у східній частині та на півдні 0-4 градуси тепла. Нічні морози становитимуть 2-8 градусів, на півдні та сході 0-4 градуси морозу.
На заході та півночі очікується невеликий сніг, на решті території Українбез істотних опадів.
На дорогах ожеледиця.