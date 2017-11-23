Сегодня в Украине холодно и без осадков

В большинстве областей существенные осадки маловероятны, лишь в восточных областях пройдет небольшой снег. В Украине местами на дорогах гололедица.

В западных областях - без существенных осадков. Ночью около нуля, днем ​​4-8 градусов тепла.

В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 3-7 мороза, днем ​​0-4 градуса тепла.

В восточных областях - местами небольшой снег. Температура воздуха 3-7 градусов мороза, днем ​​от 2 мороза до 2 тепла.

В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 0-5 мороза, днем ​​0-4 градуса выше нуля.

На юге Украины - без осадков. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​2-6 градусов выше нуля.

Ветер в Украине северо-западный, 5-10 метров в секунду.