Сегодня в Украине холодно и без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Ночная температура воздуха ожидается в пределах 0-5 градусов мороза, на северо-востоке до -7 градусов. Днем ожидается потепление в западных областях до 4-8 градусов выше нуля, на остальной территории 0-5 тепла, на востоке до 2 градусов мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В большинстве областей существенные осадки маловероятны, лишь в восточных областях пройдет небольшой снег. В Украине местами на дорогах гололедица.
В западных областях - без существенных осадков. Ночью около нуля, днем 4-8 градусов тепла.
В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 3-7 мороза, днем 0-4 градуса тепла.
В восточных областях - местами небольшой снег. Температура воздуха 3-7 градусов мороза, днем от 2 мороза до 2 тепла.
В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 0-5 мороза, днем 0-4 градуса выше нуля.
На юге Украины - без осадков. Температура воздуха ночью около нуля, днем 2-6 градусов выше нуля.
Ветер в Украине северо-западный, 5-10 метров в секунду.