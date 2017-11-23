Сегодня в Украине холодно и без осадков

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76976 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 66542 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73774 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81294 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117867 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115076 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143951 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107380 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108809 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113354 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Сегодня в Украине холодно и без осадков

Киев  •  УНН

 • 9365 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Ночная температура воздуха ожидается в пределах 0-5 градусов мороза, на северо-востоке до -7 градусов. Днем ожидается потепление в западных областях до 4-8 градусов выше нуля, на остальной территории 0-5 тепла, на востоке до 2 градусов мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В большинстве областей существенные осадки маловероятны, лишь в восточных областях пройдет небольшой снег. В Украине местами на дорогах гололедица.

В западных областях - без существенных осадков. Ночью около нуля, днем ​​4-8 градусов тепла.

В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 3-7 мороза, днем ​​0-4 градуса тепла.

В восточных областях - местами небольшой снег. Температура воздуха 3-7 градусов мороза, днем ​​от 2 мороза до 2 тепла.

В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 0-5 мороза, днем ​​0-4 градуса выше нуля.

На юге Украины - без осадков. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​2-6 градусов выше нуля.

Ветер в Украине северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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