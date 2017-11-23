Сьогодні в Україні холодно та без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Нічна температура повітря очікується в межах 0-5 градусів морозу, на північному сході до -7 градусів. Вдень очікується потепління у західних областях до 4-8 градусів вище нуля, на решті території 0-5 тепла, на сході до 2 градусів морозу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У більшості областей суттєві опади малоймовірні, лише у східних областях пройде невеликий сніг. В Україні місцями на дорогах ожеледиця.
У західних областях - без істотних опадів. Вночі близько нуля, вдень 4-8 градусів тепла.
У північних областях - без опадів. Температура повітря вночі 3-7 морозу, вдень 0-4 градуси тепла.
У східних областях - місцями невеликий сніг. Температура повітря 3-7 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 2 тепла.
У центральній частині - без істотних опадів. Температура повітря вночі від 0-5 морозу, вдень 0-4 градуси вище нуля.
На півдні України - без опадів. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 2-6 градусів вище нуля.
Вітер в Україні північно-західний, 5-10 метрів за секунду.