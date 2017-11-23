Сьогодні в Україні холодно та без опадів

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Нічна температура повітря очікується в межах 0-5 градусів морозу, на північному сході до -7 градусів. Вдень очікується потепління у західних областях до 4-8 градусів вище нуля, на решті території 0-5 тепла, на сході до 2 градусів морозу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

У більшості областей суттєві опади малоймовірні, лише у східних областях пройде невеликий сніг. В Україні місцями на дорогах ожеледиця.

У західних областях - без істотних опадів. Вночі близько нуля, вдень 4-8 градусів тепла.

У північних областях - без опадів. Температура повітря вночі 3-7 морозу, вдень 0-4 градуси тепла.

У східних областях - місцями невеликий сніг. Температура повітря 3-7 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 2 тепла.

У центральній частині - без істотних опадів. Температура повітря вночі від 0-5 морозу, вдень 0-4 градуси вище нуля.

На півдні України - без опадів. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 2-6 градусів вище нуля.

Вітер в Україні північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

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