Сегодня в Украине пройдут дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украине, кроме юга, в пятницу, 22 марта, ожидается небольшой дождь, на востоке - умеренный. Воздух днем прогреется до 13 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"22 марта облачно с прояснениями. Ночью в северной части, днем в Украине, кроме юга, небольшой дождь, на востоке - умеренный дождь, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, днем в северных, центральных и восточных областях порывы 15-20 м/с.
Температура днем 8-13°; в восточной части днем 4-9° тепла; в Карпатах в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.
Напомним, днем 22 апреля в северных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).