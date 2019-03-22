Сегодня в Украине пройдут дожди

"22 марта облачно с прояснениями. Ночью в северной части, днем в Украине, кроме юга, небольшой дождь, на востоке - умеренный дождь, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, днем в северных, центральных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура днем 8-13°; в восточной части днем 4-9° тепла; в Карпатах в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

Напомним, днем 22 апреля в северных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).