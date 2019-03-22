Українців попередили про "жовтий" рівень небезпеки через вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов в Україні у п'ятницю, 22 березня, через сильні пориви вітру. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, вдень 22 березня у північних, центральних та східних областях, у Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили у відомстві.
Додамо, при сильному вітрі необхідно дотримуватись наступних правил:
-
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
-
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;
-
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
-
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
-
Нагадаємо, синоптики попередили про мокрий сніг наступного тижня.