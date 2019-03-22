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Украинцев предупредили о "желтем" уровне опасности из-за ветра

Киев • УНН

 • 11347 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий в Украине в пятницу, 22 марта, из-за сильных порывов ветра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Украинцев предупредили о "желтем" уровне опасности из-за ветра

"По данным Укргидрометцентра, днем 22 марта в северных, центральных и восточных областях, в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в ведомстве.

Добавим, при сильном ветре необходимо соблюдать следующие правила:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, синоптики предупредили о мокром снеге на следующей неделе.

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