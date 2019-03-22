Сьогодні в Україні дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Україні, крім півдня, у п'ятницю, 22 березня, очікується невеликий дощ, на сході - помірний. Повітря вдень прогріється до 13 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"22 березня хмарно з проясненнями. Вночі у північній частині, вдень в Україні, крім півдня, невеликий дощ, на сході - помірний дощ; на решті території без істотних опадів", - повідомили синоптики.
Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північних, центральних і східних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 8-13°; у східній частині вдень 4-9° тепла; у Карпатах протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.
Нагадаємо, вдень 22 березня у північних, центральних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).