Сегодня в Украине дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня, 10 ноября в Украине потеплеет. Температура воздуха в течение дня составит 6-13 градусов выше нуля. Ночью ожидается 2-7 градусов тепла. В большинстве областей пройдут периодические небольшие дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинские гидрометцентр.
В западных областях - местами небольшой дождь. Ночью 2-6 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.
В северных областях возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем 4-10 градусов тепла.
В восточных областях пройдут незначительные дожди. Температура воздуха ночью 1-5 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.
В центральной части - местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем 7-11 градусов выше нуля.
В южной части - незначительные дожди. Температура воздуха ночью 4-8 градусов тепла, днем 8-13 градусов выше нуля.
Ветер в Украине юго-западный, 5-12 метров в секунду.