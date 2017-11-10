Сьогодні в Україні дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні, 10 листопада в Україні потепліє. Температура повітря протягом дня становитиме 6-13 градусів вище нуля. Вночі очікується 2-7 градусів тепла. У більшості областей пройдуть періодичні невеликі дощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Українських гідрометцентр.
У західних областях - місцями невеликий дощ. Вночі 2-6 градусів тепла, вдень 7-12 градусів тепла.
У північних областях можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 2-6 тепла, вдень 4-10 градусів тепла.
У східних областях пройдуть незначні дощі. Температура повітря вночі 1-5 градусів тепла, вдень 5-10 градусів тепла.
У центральній частині - місцями невеликі дощі. Температура повітря вночі 2-6 тепла, вдень 7-11 градусів вище нуля.
У південній частині - незначні дощі. Температура повітря вночі 4-8 градусів тепла, вдень 8-13 градусів вище нуля.
Вітер в Україні південно-західний, 5-12 метрів за секунду.