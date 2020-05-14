Сегодня в Украине большинство областей накроют дожди
Киев • УНН
КИЕВ. мая. УНН. В течение четверга, 14 мая, в большинстве украинских областей ожидаются дожди. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает УНН.
На востоке и юге страны без осадков. В частности, в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждают синоптики.
В столице завтра пройдет дождь. Ночью ожидается +7 +9 градусов, днем — +13 +15.
Как сообщал УНН, в ВТО спрогнозировали, какой будет температура в ближайшие месяцы.
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