Сегодня в Украине большинство областей накроют дожди

На востоке и юге страны без осадков. В частности, в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждают синоптики.

В столице завтра пройдет дождь. Ночью ожидается +7 +9 градусов, днем — +13 +15.

Как сообщал УНН, в ВТО спрогнозировали, какой будет температура в ближайшие месяцы.

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