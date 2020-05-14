Сьогодні в Україні більшість областей накриють дощі

На сході та півдні країни без опадів. Зокрема, у більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попереджають синоптики.

У столиці завтра дощитиме. Вночі очікується +7 +9 градусів, вдень — +13 +15.

Як повідомляв УНН, у ВМО спрогнозували, якою буде температура у найближчі місяці.

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