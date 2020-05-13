У ВМО спрогнозували, якою буде температура у найближчі місяці

Так, за даними ВМО, незважаючи на відсутність погодного феномену Ель-Ніньо, який зазвичай призводить до потепління, температура повітря досягла близьких до рекорду показників. Так, в 2020 році квітень був не менше теплим, ніж в 2016-му, коли спостерігався сильний Ель-Ніньо. Температура повітря в січні, лютому і березні також була рекордною або майже досягла рекорду.

"На тлі поширення COVID-19 прогноз погоди і довгострокові кліматичні дослідження набувають ще більшої важливості, ніж раніше, оскільки температура повітря і кількість опадів істотно впливають на ключові галузі економіки і системи охорони здоров'я, які постраждали від пандемії", - заявив глава ВМО Петтері Талаас.

За його словами, у зв'язку зі зміною клімату поверхня океану нагрівається більше, ніж раніше, а це призводить до частішання різних погодних катаклізмів, таких як тропічні циклони.

В організації очікують, що у центральних і східних районах екваторіальної частини Тихоокеанського регіону кількість опадів буде близькою до середніх показників. На північ від екватора в цьому регіоні дощі будуть більш рясними, ніж зазвичай. А ось на південному заході і північному сході кількість опадів буде меншою середніх показників. Така ж картина, за даними ВМО, очікується на півдні Південної Америки і в Карибському регіоні.

Як повідомлялося в УНН, Всесвітня метеорологічна організація стурбована тим, що через введення обмежувальних заходів через пандемію COVID-19 зменшилася кількість і якість метеорологічних спостережень, зокрема, з літаків.