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Метеорологи из-за пандемии столкнулись с нехваткой данных наблюдений за погодой

Киев • УНН

 • 21266 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) обеспокоена тем, что из-за введеных ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 уменьшилось количество и качество метеорологических наблюдений, в частности, с самолетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на новости ООН.

Метеорологи из-за пандемии столкнулись с нехваткой данных наблюдений за погодой

“Всемирная метеорологическая организация (ВМО) обеспокоена серьезным воздействием мер, принятых для борьбы с пандемией COVID-19, на количество и качество метеорологических наблюдений. Так, масштабы таких наблюдений с самолетов сократились в среднем на 75-80% по сравнению с нормальными условиями. А в Африке и некоторых районах Центральной и Южной Америки, где многие станции работают не автоматически, а в ручном режиме, не ведется и наземный мониторинг”, — сказано в сообщении.

Сообщается, что метеорологи продолжают наблюдать за состоянием атмосферы и поверхности океана с помощью наземных, морских и спутниковых приборов. Полученные данные эксперты анализируют и на их основе готовят прогнозы погоды, рекомендации и оповещения.

“Сотрудники национальных метеорологических и гидрологических служб продолжают выполнять свои основные функции круглосуточно и без выходных, но сталкиваются со все более серьезными трудностями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, особенно в развивающихся странах”, — сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

По его словам, это связано и с карантинными ограничениями.

Также сообщается, что опасение вызывает приближение сезона атлантических ураганов, когда нужны своевременные оповещения. Системы наблюдения, особенно спутниковые, функционируют автоматически, но раз в несколько недель нуждаются в настройке.

“Огромный вклад в систему передачи метеорологических данных с самолетов вносят коммерческие воздушные суда. Они используют бортовые датчики, компьютеры и системы связи для сбора, обработки, форматирования и передачи данных метеорологических наблюдений на наземные станции по радио- и спутниковой связи. Ежедневно с помощью авиакомпаний до коронавирусной пандемии производилось более 800 тысяч наблюдений за температурой воздуха, скоростью и направлением ветра и т.д. В сборе такой информации участвовали 43 авиакомпании и несколько тысяч самолетов”, — сказано в сообщении.

В ВМО подчеркнули, что нынешний кризис и проблемы со сбором данных с самолетов еще раз показали, насколько важно иметь взаимодополняющие системы метеорологических наблюдений.

Напомним, 8 мая в Украине ожидается небольшой дождь, воздух днем прогреется до 17 градусов тепла.

Также напомним, что, как ожидается, полноценного восстановления международного авиасообщения летом в Украине не будет.

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