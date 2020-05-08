От заморозков до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня

"8 мая небольшой дождь, ночью в западных областях, днем на Правобережье без осадков", - сообщили синоптики.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°; на высокогорье Карпат ночью заморозки 0-3°, температура днем 3-8° тепла.

В Киевской области 8 мая ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 3-6° тепла, днем 14-17°.

Напомним, апрель этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.