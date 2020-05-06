Квітень цього року став одним з найтепліших за всю історію спостережень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Квітень 2020 року став одним з найспекотніших за історію метеорологічних спостережень, передає УНН з посиланням на RFI.
Як повідомляє європейський проект Copernicus, середня температура на планеті в минулому місяці була нижчою абсолютного рекорду "всього лише на 0,01°C".
За даними дослідників, у квітні середня температура повітря значно перевищила норму в частині Європи, Антарктиці та Гренландії. Згідно з картою, опублікованою на сайті програми, аномальні для квітня показники зафіксували і в Сибіру. У Північній Америці місяць виявився, навпаки, незвично холодним.
Середня температура в квітні 2020 року на 0,7°C перевищила середній показник з 1981 року. Найспекотнішим квітень, за даними дослідників, був в 2016 році, проте минулий місяць виявився холоднішим тільки на 0,01°C.
До аналогічних висновків прийшли дослідники з США. За версією американських вчених, через високу температуру в квітні 2020 рік з великою ймовірність (99,94%) увійде до п'ятірки найбільш спекотних в історії. "З 70-відсотковою впевненістю можна сказати, що 2020 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень", - впевнені метеорологи.
Чи пов'язані зміни середньої температури зі зміною викидів парикових газів, вчені не повідомляють. У лютому 2020 року через обмежувальні заходи, пов'язані з пандемією коронавірусу, у Китаї викиди CO2 скоротилися на 25%.
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