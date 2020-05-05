В NASA показали, как за 16 лет изменились ледники на Земле
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Ученые из NASA с помощью лазерного устройства для наблюдения в космосе зафиксировали изменения, которые произошли с ледниками в Антарктике за последние 16 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube канал NASA Goddard.
"Используя современное лазерное устройство для наблюдения за Землей, которое NASA когда-нибудь отправляло в космос, ученые провели точные и детальные измерения того, как изменилась высота ледового покрытия в Гренландии и Восточной Антарктике за 16 лет. Результаты дают представление о том, как менялись полярные ледовые щиты и окончательно демонстрируют, что небольшой прирост льда в Восточной Антарктике нивелируется существенной потерей льда в Западной Антарктике", - указано в подписи под видео.
Также сообщается, что таяние льда в Антарктике и Гренландии привело к поднятию уровня мирового океана на 14 миллиметров с 2003 по 2019 год. Это чуть меньше трети от общего количества, на которую вырос уровень воды в мировом океане.
Напомним, изменения климата провоцируют "кардинальные изменения" в Арктике.