У NASA показали, як за 16 років змінились льодовики на Землі

“Використовуючи найсучасніший лазерний пристрій для спостереження за Землею, який NASA коли-небудь відправляв у космос, науковці здійснили точні і детальні вимірювання того, як змінилась висота льодового покриття у Гренландії та Східній Антарктиці за 16 років. Результати дають уявлення про те, як змінювались полярні льодові щити, і остаточно демонструють, що невеликий приріст льоду у Східній Антарктиці нівелюється суттєвою втратою льоду у Західній Антарктиці”, - вказано у підписі під відео.

Також повідомляється, що танення льоду в Антарктиці та в Гренландії призвели до підняття рівня світового океану на 14 міліметрів з 2003 по 2019 рік. Це трохи менше третини від загальної кількості, на яку зріс рівень води у світовому океані.

Нагадаємо, зміни клімату провокують "кардинальні зміни" в Арктиці.