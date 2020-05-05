У NASA показали, як за 16 років змінились льодовики на Землі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Науковці з NASA за допомогою лазерного пристрою для спостереження в космосі зафіксували зміни, які відбулись із льодовиками в Антарктиці за останні 16 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на YouTube канал NASA Goddard.
“Використовуючи найсучасніший лазерний пристрій для спостереження за Землею, який NASA коли-небудь відправляв у космос, науковці здійснили точні і детальні вимірювання того, як змінилась висота льодового покриття у Гренландії та Східній Антарктиці за 16 років. Результати дають уявлення про те, як змінювались полярні льодові щити, і остаточно демонструють, що невеликий приріст льоду у Східній Антарктиці нівелюється суттєвою втратою льоду у Західній Антарктиці”, - вказано у підписі під відео.
Також повідомляється, що танення льоду в Антарктиці та в Гренландії призвели до підняття рівня світового океану на 14 міліметрів з 2003 по 2019 рік. Це трохи менше третини від загальної кількості, на яку зріс рівень води у світовому океані.
Нагадаємо, зміни клімату провокують "кардинальні зміни" в Арктиці.